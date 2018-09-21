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Абдул Баба: Азар – клоун. Он настоящий балагур

Защитник "Челси" Абдул Рахман Баба, арендованный "Шальке", рассказал о веселом характере Эдена Азара.

"Эден настоящий клоун. Он такой балагур, что всегда веселится, даже в раздевалке перед матчем. Он очень забавный парень, который любит веселить всех вокруг себя. Рядом с ним невозможно быть серьезным.

Мы не обсуждали особо его уровень игры. Он в каждой игре показывает, что он невероятный игрок", – сказал Баба.

Goal
Теги: Азар Челси
Сегодня, 14:10
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