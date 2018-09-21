Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость

Легенда "Ромы" Франческо Тотти признался, что больше всех отправить его на пенсию желал бывший тренер клуба Лучано Спаллетти.

"Лучано Спаллетти больше всех толкал меня к завершению карьеры. Я не мог поехать доигрывать в Азию или Америку. Потому, что просто разрушил бы 25 лет своей карьеры.

Я всегда говорил, что буду носить только одну форму. И я человек слова. Теперь это редкость", — сказал Тотти.

Тотти завершил карьеру в 2017 году в возрасте 40 лет.

La Repubblica
Теги: Тотти Рома Спаллетти
Сегодня, 14:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: trachok (Сегодня, 15:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
А еще очень скромный
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.