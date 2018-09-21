Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость

Легенда "Ромы" Франческо Тотти признался, что больше всех отправить его на пенсию желал бывший тренер клуба Лучано Спаллетти."Лучано Спаллетти больше всех толкал меня к завершению карьеры. Я не мог поехать доигрывать в Азию или Америку. Потому, что просто разрушил бы 25 лет своей карьеры.Я всегда говорил, что буду носить только одну форму. И я человек слова. Теперь это редкость", — сказал Тотти.Тотти завершил карьеру в 2017 году в возрасте 40 лет.