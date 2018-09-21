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Испанская федерация футбола запретила проводить матч "Жирона" - "Барселона" в США

Испанская федерация футбола не удовлетворила запрос на организацию матча 21-го тура Примеры между "Жироной" и "Барселоной" на территории США.

По информации издания AP News, заинтересованные стороны в проведении данного матча в США не смогли обосновать законность такого переноса, и что это не навредит болельщикам и остальным 18 клубам чемпионата Испании. При этом отмечалось, что проведение игры не в Испании грозит нарушениями условий телевизионных договоров.

Против проведения матчей чемпионата Испании в США уже высказались президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и премьер-министр Испании Педро Санчес.

"Газета.ру"
Теги: Жирона Барселона
Сегодня, 17:22
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