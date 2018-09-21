Франческо Тотти рассказал, за что ударил Балотелли в финале Кубка Италии

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:40
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (9)
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (9)
14:28
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
12:40
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
12:16
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
11:04
Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны
Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны
10:39
Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
Франческо Тотти рассказал, за что ударил Балотелли в финале Кубка Италии
Легендарный нападающий и капитан "Ромы" Франческо Тотти рассказал об инциденте с Марио Балотелли в финале Кубка Италии в 2010 году против "Интера".
Тотти рассказал, за что намеренно ударил Балотелли по ногам в финале Кубка Италии
"Он провоцировал меня многие годы. Он оскорбил меня и фанатов "Ромы". Это нарастало с годами, и в конце концов произошел взрыв. Это был ужасный фол, просто чтобы сделать ему больно", — приводит слова Тотти Football Italia.
Итальянец отметил, что при всей грубости нарушения не возникло стычки с игроками "Интера".
"Это было странно. Майкон даже отбил мне «пять», когда я уходил с поля. Было ощущение, что Балотелли раздражает даже одноклубников", — добавил Тотти.
Эпизод произошёл на 87-й минуте финала. Тотти догнал Балотелли у лицевой линии и с размаху удалил соперника сзади по ногам, за что получил прямую красную карточку. Тот матч завершился победой "Интера" со счётом 1:0.
"Газета.ру"
Тотти рассказал, за что намеренно ударил Балотелли по ногам в финале Кубка Италии
"Он провоцировал меня многие годы. Он оскорбил меня и фанатов "Ромы". Это нарастало с годами, и в конце концов произошел взрыв. Это был ужасный фол, просто чтобы сделать ему больно", — приводит слова Тотти Football Italia.
Итальянец отметил, что при всей грубости нарушения не возникло стычки с игроками "Интера".
"Это было странно. Майкон даже отбил мне «пять», когда я уходил с поля. Было ощущение, что Балотелли раздражает даже одноклубников", — добавил Тотти.
Эпизод произошёл на 87-й минуте финала. Тотти догнал Балотелли у лицевой линии и с размаху удалил соперника сзади по ногам, за что получил прямую красную карточку. Тот матч завершился победой "Интера" со счётом 1:0.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.