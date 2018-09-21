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Франческо Тотти рассказал, за что ударил Балотелли в финале Кубка Италии

Легендарный нападающий и капитан "Ромы" Франческо Тотти рассказал об инциденте с Марио Балотелли в финале Кубка Италии в 2010 году против "Интера".

Тотти рассказал, за что намеренно ударил Балотелли по ногам в финале Кубка Италии

"Он провоцировал меня многие годы. Он оскорбил меня и фанатов "Ромы". Это нарастало с годами, и в конце концов произошел взрыв. Это был ужасный фол, просто чтобы сделать ему больно", — приводит слова Тотти Football Italia.

Итальянец отметил, что при всей грубости нарушения не возникло стычки с игроками "Интера".

"Это было странно. Майкон даже отбил мне «пять», когда я уходил с поля. Было ощущение, что Балотелли раздражает даже одноклубников", — добавил Тотти.

Эпизод произошёл на 87-й минуте финала. Тотти догнал Балотелли у лицевой линии и с размаху удалил соперника сзади по ногам, за что получил прямую красную карточку. Тот матч завершился победой "Интера" со счётом 1:0.

"Газета.ру"
Теги: Тотти Балотелли
Сегодня, 18:11
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№1 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 19:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
смачно он ему всадил. сейчас так уже не делают на высшем уровне, хотя некоторые заслуживают


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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