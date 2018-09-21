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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Юрген Клопп: Салаху потребуется время, чтобы забивать больше
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался относительно низкой результативности египтянина Мохамеда Салаха на старте сезона, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги (АПЛ).
"Его оборонительные действия в двух последних матчах были выдающимися. Это говорит о нем все. Это совершенно нормальная ситуация для атакующего игрока, когда он не забивает. Салах в хорошей форме. Конечно, все ожидают от него того же, что и в прошлом сезоне. Но мы этого не делаем.
Что он имел в первые шесть матчей в прошлом сезоне? Три гола. И два гола в шести матчах в этом сезоне. Ух ты, это кризис! Ему было нужно время в прошлом году, как и всем нам. Это ему требуется и в этом сезоне", — цитируют немецкого специалиста британские СМИ.
"Газета.ру"
"Его оборонительные действия в двух последних матчах были выдающимися. Это говорит о нем все. Это совершенно нормальная ситуация для атакующего игрока, когда он не забивает. Салах в хорошей форме. Конечно, все ожидают от него того же, что и в прошлом сезоне. Но мы этого не делаем.
Что он имел в первые шесть матчей в прошлом сезоне? Три гола. И два гола в шести матчах в этом сезоне. Ух ты, это кризис! Ему было нужно время в прошлом году, как и всем нам. Это ему требуется и в этом сезоне", — цитируют немецкого специалиста британские СМИ.
"Газета.ру"
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