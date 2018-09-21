Дэвид Бекхэм пофлиртовал с актером Рейнольдсом

Футболист Дэвид Бекхэм сделал милый комплимент голливудскому актеру Райану Рейнольдсу.Комментарий, оставленный футболистом в инстаграме Рейнольдса, привлек подписчиков.Канадский актер опубликовал фото со съемок нового боевика Майкла Бэя "6 Underground", в котором исполняет главную роль. В комментариях Бекхэм написал: "Господи, какой же ты привлекательный".Подписчики артиста тут же среагировали на комментарий и принялись писать, что хотят увидеть свадьбу Бекхэма и Рейнольдса, назвав их прекрасной парой. Отметим, что и Бэкхэм, и Рейнольдс женаты. Ранее футболист и актер вместе снялись в рекламе фильма "Дэдпул".