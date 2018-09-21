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Дэвид Бекхэм пофлиртовал с актером Рейнольдсом

Футболист Дэвид Бекхэм сделал милый комплимент голливудскому актеру Райану Рейнольдсу.

Комментарий, оставленный футболистом в инстаграме Рейнольдса, привлек подписчиков.

Канадский актер опубликовал фото со съемок нового боевика Майкла Бэя "6 Underground", в котором исполняет главную роль. В комментариях Бекхэм написал: "Господи, какой же ты привлекательный".

Подписчики артиста тут же среагировали на комментарий и принялись писать, что хотят увидеть свадьбу Бекхэма и Рейнольдса, назвав их прекрасной парой. Отметим, что и Бэкхэм, и Рейнольдс женаты. Ранее футболист и актер вместе снялись в рекламе фильма "Дэдпул".

"Газета.ру"
Теги: Бекхэм
Сегодня, 18:30
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№2 Написал: pisto (Сегодня, 19:05) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Черный Лис,
иногда шутка всего лишь шутка
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:36) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Англичане же. Пидорство уже на уровне генетики.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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