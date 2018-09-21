Абдул Рахман Баба: Азар настоящий клоун, всегда веселится в раздевалке и за ужином

Защитник лондонского "Челси" Абдул Рахман Баба рассказал о полузащитнике синих бельгийце Эдене Азаре."Иногда перед матчем Эден говорил мне, что планирует сделать в игре, и всегда это выполнял. Он настоящий клоун, всегда веселится в раздевалке и за ужином. Он веселый парень, заставляет людей вокруг него смеяться. О его уровне говорить смысла нет, он в каждом матче показывает, какой он восхитительный игрок", — цитирует Баба издание The Goal.