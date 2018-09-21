Александр Головин остался в запасе "Монако" на игру с "Нимом"

Полузащитник "Монако" Александр Головин остался в запасе на матч 6-го тура чемпионата Франции против "Нима". Игра начнется в 21.45 по московскому времени.Бенальо, Баррека, Раджи, Глик, Н`Дорам, Тиллеманс, Траоре, Аит Беннассер, Диоп, Фалькао (к), Мбула.Запасные: Си, Жемерсон, Хенрикс, Головин, Шадли, Силла, Грансир.