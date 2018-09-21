Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Головин остался в запасе "Монако" на игру с "Нимом"

Полузащитник "Монако" Александр Головин остался в запасе на матч 6-го тура чемпионата Франции против "Нима". Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

"Монако": Бенальо, Баррека, Раджи, Глик, Н`Дорам, Тиллеманс, Траоре, Аит Беннассер, Диоп, Фалькао (к), Мбула.

Запасные: Си, Жемерсон, Хенрикс, Головин, Шадли, Силла, Грансир.
Теги: Головин Монако
Сегодня, 20:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: SuperGonzo (Сегодня, 22:28) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Потому и вдувают уже, что на скамейке оставили лузеры smile
Регистрация: 2.05.2012 [жалоба]
№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 22:23) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Как и предполагали - будет на лавке сидеть. Так они сборную России разваливают после ЧМ
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.