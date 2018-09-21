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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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15:40
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (13)
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (13)
14:28
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
12:40
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
Александр Головин остался в запасе "Монако" на игру с "Нимом"
Полузащитник "Монако" Александр Головин остался в запасе на матч 6-го тура чемпионата Франции против "Нима". Игра начнется в 21.45 по московскому времени.
"Монако": Бенальо, Баррека, Раджи, Глик, Н`Дорам, Тиллеманс, Траоре, Аит Беннассер, Диоп, Фалькао (к), Мбула.
Запасные: Си, Жемерсон, Хенрикс, Головин, Шадли, Силла, Грансир.
"Монако": Бенальо, Баррека, Раджи, Глик, Н`Дорам, Тиллеманс, Траоре, Аит Беннассер, Диоп, Фалькао (к), Мбула.
Запасные: Си, Жемерсон, Хенрикс, Головин, Шадли, Силла, Грансир.
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