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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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15:40
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (13)
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (13)
14:28
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
12:40
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
12:16
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
Жозе Моуринью: после Лиги чемпионов нам будет сложно против "Вулверхэмптона"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии игры шестого тура с "Вулверхэмптоном" заявил, что недавний матч в Лиге чемпионов повлияет на готовность его команды.
"Два дня между играми — это трудно. Когда у вас есть три дня, это упрощает задачу, вы можете уделить один из них тактике. В случае с двумя днями вам приходится тратить их на восстановление от предыдущего матча и на подготовку к следующему.
Нашей команде очень важно показывать стабильную и уверенную игру. Мы возвращаемся домой после трех выездных побед, так что, думаю, атмосфера на стадионе будет хорошей. Знаем, что нам будет сложно, но мы уверены в своих силах", — цитирует Моуринью пресс-служба "красных дьяволов".
"Газета.ру"
"Два дня между играми — это трудно. Когда у вас есть три дня, это упрощает задачу, вы можете уделить один из них тактике. В случае с двумя днями вам приходится тратить их на восстановление от предыдущего матча и на подготовку к следующему.
Нашей команде очень важно показывать стабильную и уверенную игру. Мы возвращаемся домой после трех выездных побед, так что, думаю, атмосфера на стадионе будет хорошей. Знаем, что нам будет сложно, но мы уверены в своих силах", — цитирует Моуринью пресс-служба "красных дьяволов".
"Газета.ру"
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