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Жозе Моуринью: после Лиги чемпионов нам будет сложно против "Вулверхэмптона"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии игры шестого тура с "Вулверхэмптоном" заявил, что недавний матч в Лиге чемпионов повлияет на готовность его команды.

"Два дня между играми — это трудно. Когда у вас есть три дня, это упрощает задачу, вы можете уделить один из них тактике. В случае с двумя днями вам приходится тратить их на восстановление от предыдущего матча и на подготовку к следующему.

Нашей команде очень важно показывать стабильную и уверенную игру. Мы возвращаемся домой после трех выездных побед, так что, думаю, атмосфера на стадионе будет хорошей. Знаем, что нам будет сложно, но мы уверены в своих силах", — цитирует Моуринью пресс-служба "красных дьяволов".

"Газета.ру"
Теги: Моуринью
Сегодня, 21:06
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