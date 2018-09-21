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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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15:40
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (13)
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (13)
14:28
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
12:40
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
Оскар Табарес продлил контракт со сборной Уругвая на 4 года
Главный тренер национальной команды Уругвая Оскар Табарес подписал новый контракт, сообщает официальный сайт Уругвайской футбольной ассоциации.
Соглашение с 71-летним специалистом до 2022 года.
Отметим, что Оскар работает в сборной Уругвая с 2006 года.
Соглашение с 71-летним специалистом до 2022 года.
Отметим, что Оскар работает в сборной Уругвая с 2006 года.
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