Оскар Табарес продлил контракт со сборной Уругвая на 4 года

Главный тренер национальной команды Уругвая Оскар Табарес подписал новый контракт, сообщает официальный сайт Уругвайской футбольной ассоциации.Соглашение с 71-летним специалистом до 2022 года.Отметим, что Оскар работает в сборной Уругвая с 2006 года.