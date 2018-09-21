Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Оскар Табарес продлил контракт со сборной Уругвая на 4 года

Главный тренер национальной команды Уругвая Оскар Табарес подписал новый контракт, сообщает официальный сайт Уругвайской футбольной ассоциации.

Соглашение с 71-летним специалистом до 2022 года.

Отметим, что Оскар работает в сборной Уругвая с 2006 года.
Теги: Табарес Сборная Уругвая
Сегодня, 21:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:28) #
  • 0
  •  (0)

Дай Бог здоровья деду! Рулит как надо, в его-то возрасте.
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.