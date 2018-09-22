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Флорентино Перес: Роналду сам захотел уйти, а "Ювентус" предложил больше всех

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес раскрыл подробности перехода португальца Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

"Продажа Криштиану стала самой прибыльной для нас в этом году. Мы всегда устанавливаем такие суммы отступных, чтобы клубы лишний раз не заглядывались на наших игроков. Роналду хотел уйти по личным причинам, и в итоге мы пришли к соглашению.

Никто не предложил за Роналду больше, чем "Ювентус". Мы можем только поблагодарить его за все, что он сделал для нас. "Реал" навсегда останется его домом. Он войдет в историю клуба как лучший игрок после Альфредо Ди Стефано", — приводит слова Переса OK Diario.

"Газета.ру"
Теги: Перес Роналду Реал Ювентус
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