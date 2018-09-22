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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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00:43
Сергей Горлукович: как Глушаков поможет "Спартаку"? Он медленнее ветеранов, которые спешат попить пиво после игры (3)
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Гаджи Гаджиев: если собрать всех, кому интересен "Анжи", места на стадионе не хватит (3)
Гаджи Гаджиев: если собрать всех, кому интересен "Анжи", места на стадионе не хватит (3)
Жардим: как только Головин наберет форму, он станет определяющим игроком для "Монако"
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал дебют за команду российского полузащитника Александра Головина.
"Александра Головина, игрок высочайшего класса. Это футболист национальной команды, лидер, который привык бороться за самые высокие места.
Как-только Головин наберет форму, он станет очень важным и определяющим игроком для "Монако", — сказал Жардим.
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"Александра Головина, игрок высочайшего класса. Это футболист национальной команды, лидер, который привык бороться за самые высокие места.
Как-только Головин наберет форму, он станет очень важным и определяющим игроком для "Монако", — сказал Жардим.
My Webpage
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