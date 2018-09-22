Жардим: как только Головин наберет форму, он станет определяющим игроком для "Монако"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал дебют за команду российского полузащитника Александра Головина."Александра Головина, игрок высочайшего класса. Это футболист национальной команды, лидер, который привык бороться за самые высокие места.Как-только Головин наберет форму, он станет очень важным и определяющим игроком для "Монако", — сказал Жардим.