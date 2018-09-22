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Александр Головин: от травмы полностью восстановился

Полузащитник сборной России Александр Головин заявил, что полностью оправился от травмы.

Футболист в пятницу, 21 сентября, провел свою первую игру за "Монако".

"Большое спасибо за поздравления с дебютом. Конечно, хотелось выиграть этот матч, и моменты для того, чтобы забить второй гол, у нас были. Нам нужно набирать очки. Тем более в домашних встречах. Но ничего страшного, будем готовиться к следующей игре. От травмы полностью восстановился, сколько буду играть, зависит от решения тренерского штаба. Моя задача – работать на максимуме и приносить пользу команде", - цитирует Головина "РИА Новости".
Теги: Головин Монако
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