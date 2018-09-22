Джоуи Бартон: Неймар - это Ким Кардашьян в футболе

Экс-хавбек "Манчестер Сити", а ныне главный тренер клуба "Флитвуд Таун" Джоуи Бартон оценил нападающего сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймара."Мой шестилетний сын хочет встать в один ряд с лучшими игроками в мире, и при этом он вспоминает о Роналду, Месси и Салахе, но не о Неймаре. В нашем доме его имя не произносится.Думаю, Неймар — это Ким Кардашьян в мире футбола. Он далеко не лучший в мире, мы убедились в этом на чемпионате мира в России. Он не футбольный феномен, а PR-феномен, как и Кардашьян. Меня невероятно удивляет ажиотаж вокруг бразильца", — сказал Бартон.