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"Алавес" разгромил "Райо Вальекано"

"Алавес" разгромил "Райо Вальекано" в матче 5-го тура чемпионата Испании (5:1).

Чемпионат Испании

5 тур

"Райо Вальекано" – "Алавес" 1:5

Голы: Чимо, 8, Томас, 30, Гомес, 34, Кальери, 56, Гомес, 77, Бурги, 90+5

"Райо Вальекано": Гарсия, Адвинкула, Ба, Амат, Морено, Элустондо (Веласкес, 73), Какута, Ванга, Гарсия (Эмбарба, 57), Трехо (Алегрия, 70), Томас

"Алавес": Пачеко, Чимо, Дуарте (Падилья, 82), Лагуардия, Марипан, Брашанац, Гомес, Вакасо, Родригес (Бурги, 79), Кальери, Гвидетти (Собрино, 64)

Предупреждения: Дуарте, 23, Падилья, 83, Ванга, 90+4

Удаления: Ба, 35
Теги: Алавес Райо Вальекано
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