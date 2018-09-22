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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Алавес" разгромил "Райо Вальекано"
"Алавес" разгромил "Райо Вальекано" в матче 5-го тура чемпионата Испании (5:1).
Чемпионат Испании
5 тур
"Райо Вальекано" – "Алавес" 1:5
Голы: Чимо, 8, Томас, 30, Гомес, 34, Кальери, 56, Гомес, 77, Бурги, 90+5
"Райо Вальекано": Гарсия, Адвинкула, Ба, Амат, Морено, Элустондо (Веласкес, 73), Какута, Ванга, Гарсия (Эмбарба, 57), Трехо (Алегрия, 70), Томас
"Алавес": Пачеко, Чимо, Дуарте (Падилья, 82), Лагуардия, Марипан, Брашанац, Гомес, Вакасо, Родригес (Бурги, 79), Кальери, Гвидетти (Собрино, 64)
Предупреждения: Дуарте, 23, Падилья, 83, Ванга, 90+4
Удаления: Ба, 35
Чемпионат Испании
5 тур
"Райо Вальекано" – "Алавес" 1:5
Голы: Чимо, 8, Томас, 30, Гомес, 34, Кальери, 56, Гомес, 77, Бурги, 90+5
"Райо Вальекано": Гарсия, Адвинкула, Ба, Амат, Морено, Элустондо (Веласкес, 73), Какута, Ванга, Гарсия (Эмбарба, 57), Трехо (Алегрия, 70), Томас
"Алавес": Пачеко, Чимо, Дуарте (Падилья, 82), Лагуардия, Марипан, Брашанац, Гомес, Вакасо, Родригес (Бурги, 79), Кальери, Гвидетти (Собрино, 64)
Предупреждения: Дуарте, 23, Падилья, 83, Ванга, 90+4
Удаления: Ба, 35
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