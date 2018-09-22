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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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17:10
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15:10
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"Боруссия" Д в меньшинстве вырвала ничью в матче с "Хоффенхаймом"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Хоффенхаймом" в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги.
Чемпионат Германии
4 тур
"Хоффенхайм" – "Боруссия" Д 1:1
Голы: Жоэлинтон, 44, Пулишич, 84
"Хоффенхайм": Бауман, Бренет, Пош, Фогт, Бичакчич, Шульц, Биттенкорт, Цубер (Нордтвейт, 70), Гриллич, Крамарич (Салаи, 78), Жоэлинтон
"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Шмельцер, Аканджи, Диалло, Кагава (Филипп, 70), Витсель, Дахуд (Делейни, 60), Пулишич, Вольф (Санчо, 60), Ройс
Предупреждения: Дахуд, 21, Пош, 57
Удаления: Диалло, 75
"Аугсбург" – "Вердер" 2:3
Голы: Крузе, 34, Эггештайн, 36, Чол, 45+5, Макс, 47, Классен, 75
"Аугсбург": Гифер, Фрамбергер, Макс, Хинтереггер, Гауэлеу, Хедира (Кордова, 81), Чол (Моравек, 67), Байер, Грегорич, Хан, Рихтер (Каюби, 42)
"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Велькович, Мойсандер, Баргфреде, Эггештайн, Классен, Кайнц (Мёвальд, 83), Крузе (Эггештайн, 87), Писарро (Харник, 69)
Предупреждения: Байер, 5, Хан, 39, Харник, 90
Чемпионат Германии
4 тур
"Хоффенхайм" – "Боруссия" Д 1:1
Голы: Жоэлинтон, 44, Пулишич, 84
"Хоффенхайм": Бауман, Бренет, Пош, Фогт, Бичакчич, Шульц, Биттенкорт, Цубер (Нордтвейт, 70), Гриллич, Крамарич (Салаи, 78), Жоэлинтон
"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Шмельцер, Аканджи, Диалло, Кагава (Филипп, 70), Витсель, Дахуд (Делейни, 60), Пулишич, Вольф (Санчо, 60), Ройс
Предупреждения: Дахуд, 21, Пош, 57
Удаления: Диалло, 75
"Аугсбург" – "Вердер" 2:3
Голы: Крузе, 34, Эггештайн, 36, Чол, 45+5, Макс, 47, Классен, 75
"Аугсбург": Гифер, Фрамбергер, Макс, Хинтереггер, Гауэлеу, Хедира (Кордова, 81), Чол (Моравек, 67), Байер, Грегорич, Хан, Рихтер (Каюби, 42)
"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Велькович, Мойсандер, Баргфреде, Эггештайн, Классен, Кайнц (Мёвальд, 83), Крузе (Эггештайн, 87), Писарро (Харник, 69)
Предупреждения: Байер, 5, Хан, 39, Харник, 90
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