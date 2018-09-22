Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Боруссия" Д в меньшинстве вырвала ничью в матче с "Хоффенхаймом"

Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Хоффенхаймом" в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги.

Чемпионат Германии

4 тур

"Хоффенхайм" – "Боруссия" Д 1:1

Голы: Жоэлинтон, 44, Пулишич, 84

"Хоффенхайм": Бауман, Бренет, Пош, Фогт, Бичакчич, Шульц, Биттенкорт, Цубер (Нордтвейт, 70), Гриллич, Крамарич (Салаи, 78), Жоэлинтон

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Шмельцер, Аканджи, Диалло, Кагава (Филипп, 70), Витсель, Дахуд (Делейни, 60), Пулишич, Вольф (Санчо, 60), Ройс

Предупреждения: Дахуд, 21, Пош, 57

Удаления: Диалло, 75

"Аугсбург" – "Вердер" 2:3

Голы: Крузе, 34, Эггештайн, 36, Чол, 45+5, Макс, 47, Классен, 75

"Аугсбург": Гифер, Фрамбергер, Макс, Хинтереггер, Гауэлеу, Хедира (Кордова, 81), Чол (Моравек, 67), Байер, Грегорич, Хан, Рихтер (Каюби, 42)

"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Велькович, Мойсандер, Баргфреде, Эггештайн, Классен, Кайнц (Мёвальд, 83), Крузе (Эггештайн, 87), Писарро (Харник, 69)

Предупреждения: Байер, 5, Хан, 39, Харник, 90
Теги: Боруссия Д Хоффенхайм
Сегодня, 18:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.