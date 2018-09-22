Жервиньо забил гол в стиле Месси и Марадоны (видео)

Нападающий "Пармы" Жервиньо забил красивый гол в ворота "Кальяри" (2:0) в рамках 5-го тура чемпионата Италии.Ивуариец подобрал мяч на своей половине поля, обыграл полкоманды соперника и отправил мяч в ворота, который при этом попал в обе штанги."Забивал ли я подобные голы? Нет. Это мой лучший гол в карьере. Я рад снова вернуться в Италию, чтобы играть в Серии А", - сказал Жервинью после матча в интервью TMW.