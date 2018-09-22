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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Жервиньо забил гол в стиле Месси и Марадоны (видео)
Нападающий "Пармы" Жервиньо забил красивый гол в ворота "Кальяри" (2:0) в рамках 5-го тура чемпионата Италии.
Ивуариец подобрал мяч на своей половине поля, обыграл полкоманды соперника и отправил мяч в ворота, который при этом попал в обе штанги.
"Забивал ли я подобные голы? Нет. Это мой лучший гол в карьере. Я рад снова вернуться в Италию, чтобы играть в Серии А", - сказал Жервинью после матча в интервью TMW.
Ивуариец подобрал мяч на своей половине поля, обыграл полкоманды соперника и отправил мяч в ворота, который при этом попал в обе штанги.
"Забивал ли я подобные голы? Нет. Это мой лучший гол в карьере. Я рад снова вернуться в Италию, чтобы играть в Серии А", - сказал Жервинью после матча в интервью TMW.
Мамма миа, Жервиньо. pic.twitter.com/R1O1RZ2rhI— Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) September 22, 2018
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