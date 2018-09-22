Ван Дейк получил травму в матче с "Саутгемптоном"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк получил травму в матче 6-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (3:0).Как сообщает ВВС, футболист травмировал ребро после столкновения с форвардом гостей Шейном Лонгом и был заменен через несколько минут.