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Ван Дейк получил травму в матче с "Саутгемптоном"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк получил травму в матче 6-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (3:0).

Как сообщает ВВС, футболист травмировал ребро после столкновения с форвардом гостей Шейном Лонгом и был заменен через несколько минут.
Теги: ван Дейк Саутгемптон Ливерпуль
Сегодня, 20:25
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