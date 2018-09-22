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Хосеп Гвардиола: мы сыграли на уровне прошлого сезона

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Кардиффом" в 6-м туре чемпионата Англии.

"Мы сыграли на уровне прошлого сезона. Важно, чтобы после одного плохого результата команда вернулась на свой уровень. Чтобы забивать, нужно иметь терпение и мы были терпеливы" - цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".
Теги: Гвардиола Манчестер Сити Кардифф
Вчера, 23:23
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