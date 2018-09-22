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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Фулхэм" и "Уотфорд" сыграли вничью
"Фулхэм" и "Уотфорд" сыграли вничью
Гол Брозовича на 94-й минуте принес "Интеру" победу над "Сампдорией"
"Сампдория" в домашнем матче 5-го тура чемпионата Италии уступила "Интеру" (0:1).
Чемпионат Италии
5 тур
"Сампдория" – "Интер" 0:1
Голы: Брозович, 90+4
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Тонелли, Андерсен, Экдаль, Прает (Янкто, 59), Рамирес (Сала, 90+2), Линетти (Баррето, 59), Дефрель, Квальярелла
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Асамоа, Брозович, Кандрева (Кейта, 70), Фалеро, Найнгголан (Валеро, 83), Икарди, Политано (Перишич, 60)
Предупреждения: Линетти, 6, Миранда, 20, Дефрель, 90, Валеро, 90+1, Тонелли, 90+5
Чемпионат Италии
5 тур
"Сампдория" – "Интер" 0:1
Голы: Брозович, 90+4
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Тонелли, Андерсен, Экдаль, Прает (Янкто, 59), Рамирес (Сала, 90+2), Линетти (Баррето, 59), Дефрель, Квальярелла
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Асамоа, Брозович, Кандрева (Кейта, 70), Фалеро, Найнгголан (Валеро, 83), Икарди, Политано (Перишич, 60)
Предупреждения: Линетти, 6, Миранда, 20, Дефрель, 90, Валеро, 90+1, Тонелли, 90+5
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