Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Гол Брозовича на 94-й минуте принес "Интеру" победу над "Сампдорией"

"Сампдория" в домашнем матче 5-го тура чемпионата Италии уступила "Интеру" (0:1).

Чемпионат Италии

5 тур

"Сампдория" – "Интер" 0:1

Голы: Брозович, 90+4

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Тонелли, Андерсен, Экдаль, Прает (Янкто, 59), Рамирес (Сала, 90+2), Линетти (Баррето, 59), Дефрель, Квальярелла

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Асамоа, Брозович, Кандрева (Кейта, 70), Фалеро, Найнгголан (Валеро, 83), Икарди, Политано (Перишич, 60)

Предупреждения: Линетти, 6, Миранда, 20, Дефрель, 90, Валеро, 90+1, Тонелли, 90+5
Теги: Интер Сампдория
Вчера, 23:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.