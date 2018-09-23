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Рияд Махрез: рад забить первый гол за "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез прокомментировал победу над "Кардиффом" (5:0), в котором он оформил дубль.

"Знали, что будет трудно сыграть после выступления в Лиге Чемпионов. Гвардиола сказал, что нужно отлично подготовиться к выездному матчу с "Кардиффом". Мы отлично провели игру и заслужили победу. Рад забить первый гол за "Сити" - цитирует Махреза пресс-служба АПЛ.
Теги: Марез Манчестер Сити Кардифф
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