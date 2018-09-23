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Леонид Слуцкий начал учить голландский язык и назвал важное для футбола слово

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что начал учить голландский язык.

"Да, на этой неделе у меня был первый урок голландского. Но тренеру сложно найти время на изучение языка — ты все время занят, думаешь о команде, тренировках и матчах, о возможных изменениях в составе и тактике.

На первом уроке я только узнал несколько слов и познакомился с алфавитом. Я пытаюсь понять, как правильно произносить некоторые слова. Это очень сложный язык, особенно в плане произношения. У нас нет таких звуков, какие есть в голландском. Для иностранца это сложный язык.

Какие слова знаю? Ну, например, "fout" (ошибка) — это про сегодняшний второй тайм в нашем исполнении", — цитирует Слуцкого Fox Sports.

"Газета.ру"
Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 11:21
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(1)
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Именно голландский? Просто голландский и нидерландский языки не совсем одно и тоже...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 12:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Я то подумал - что начал изучать голландский язык с голландского мата..


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Регистрация: 25.10.2008 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 11:49) #
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  •  (3)

..И НАЗВАЛ ВАЖНОЕ ДЛЯ ФУТБОЛА СЛОВО


"Говно"?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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