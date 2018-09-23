Леонид Слуцкий начал учить голландский язык и назвал важное для футбола слово

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что начал учить голландский язык."Да, на этой неделе у меня был первый урок голландского. Но тренеру сложно найти время на изучение языка — ты все время занят, думаешь о команде, тренировках и матчах, о возможных изменениях в составе и тактике.На первом уроке я только узнал несколько слов и познакомился с алфавитом. Я пытаюсь понять, как правильно произносить некоторые слова. Это очень сложный язык, особенно в плане произношения. У нас нет таких звуков, какие есть в голландском. Для иностранца это сложный язык.Какие слова знаю? Ну, например, "fout" (ошибка) — это про сегодняшний второй тайм в нашем исполнении", — цитирует Слуцкого Fox Sports.