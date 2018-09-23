Леон Горецка: команда могла забить "Шальке" больше

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Леон Горецка прокомментировал победу над "Шальке" (2:0) в матче четвертого тура Бундеслиги."Мы отлично начали встречу, сразу создали много опасных моментов. Если бы последний пас получался чуть точнее, то мы могли бы быстро забить еще больше."Шальке" играл хорошо, они невероятно хорошо прессинговали. Во второй части первого тайма мы не очень хорошо располагались на поле. Но в целом я считаю, что мы победили заслуженно", — приводит слова полузащитника пресс-служба мюнхенского клуба.