Хулен Лопетеги: понимали, что матч против "Эспаньола" будет сложным

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги прокомментировал победу своей команды в матче с "Эспаньолом" со счетом 1:0 в рамках пятого тура чемпионата Испании."Этот "Реал" знает, как надо терпеть, когда игра складывается не по его сценарию. Мы понимали, что матч против "Эспаньола" будет сложным, эта команда показывает организованный футбол.Мы смогли взять три важных очка. Во втором тайме у нас иссякла энергия. Уже не было контроля над игрой. Это была вторая игра за последние три дня, поэтому и присутствовала усталость", — приводит слова специалиста испанская газета Marca.