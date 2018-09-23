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"ПСЖ" по-прежнему хочет приобрести Ивана Ракитича

"ПСЖ" все еще заинтересован в услугах полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, сообщает Le10Sport.

Сообщается, что французы уже пытались подписать 30-летнего хорвата этим летом, однако не смогли договориться с руководством каталонского клуба.

Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года.
Теги: ПСЖ Ракитич Барселона
Сегодня, 13:07
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