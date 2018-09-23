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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Василий Уткин: "Динамо" укомплектовано средними игроками, у них нет класса играть стабильно (9)
11:11
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Никола Влашич - о матче со "Спартаком": зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей (7)
09:23
Анатолий Мещеряков: матч с "Галатасараем" показал, что играть на победу "Локомотив" может с любым соперником
Анатолий Мещеряков: матч с "Галатасараем" показал, что играть на победу "Локомотив" может с любым соперником
04:51
Максим Деменко: продав Промеса, руководство "Спартака" поставило Карреру в тяжелую ситуацию (1)
Максим Деменко: продав Промеса, руководство "Спартака" поставило Карреру в тяжелую ситуацию (1)
01:51
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Анонс 13-го тура ФНЛ
Вчера, 23:55
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Вчера, 23:05
Все билеты на матч "Черноморец" - "Спартак" проданы
Все билеты на матч "Черноморец" - "Спартак" проданы
Лучано Спаллетти: радует то, что "Интер" показывает страсть на поле
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти объяснил причину своего удаления в концовке матча пятого тура чемпионата Италии с "Сампдорией".
Спаллетти был удален на 94-й минуте после того, как хорватский полузащитник Марцело Брозович забил мяч.
"Я повернулся к телекамере и прокричал: "Гоооол!", но четвертый арбитр сказал мне, что я повел себя слишком экспансивно. Повернулся к телекамере, потому что мы забили важный гол, но мою реакцию сочли чересчур эмоциональной.
Меня радует то, что "Интер" показывает страсть на поле. Это заставляет меня становиться сильнее. Думаю, что наша команда на правильном пути", — цитирует специалиста DAZN.
"Газета.ру"
Спаллетти был удален на 94-й минуте после того, как хорватский полузащитник Марцело Брозович забил мяч.
"Я повернулся к телекамере и прокричал: "Гоооол!", но четвертый арбитр сказал мне, что я повел себя слишком экспансивно. Повернулся к телекамере, потому что мы забили важный гол, но мою реакцию сочли чересчур эмоциональной.
Меня радует то, что "Интер" показывает страсть на поле. Это заставляет меня становиться сильнее. Думаю, что наша команда на правильном пути", — цитирует специалиста DAZN.
"Газета.ру"
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