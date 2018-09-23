Лучано Спаллетти: радует то, что "Интер" показывает страсть на поле

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти объяснил причину своего удаления в концовке матча пятого тура чемпионата Италии с "Сампдорией".Спаллетти был удален на 94-й минуте после того, как хорватский полузащитник Марцело Брозович забил мяч."Я повернулся к телекамере и прокричал: "Гоооол!", но четвертый арбитр сказал мне, что я повел себя слишком экспансивно. Повернулся к телекамере, потому что мы забили важный гол, но мою реакцию сочли чересчур эмоциональной.Меня радует то, что "Интер" показывает страсть на поле. Это заставляет меня становиться сильнее. Думаю, что наша команда на правильном пути", — цитирует специалиста DAZN.