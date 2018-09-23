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Маурицио Сарри: в будущем мне предстоит столкнуться с трудностями

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что для него удивителен старт команды в начале Английской премьер-лиги (АПЛ).

"Я удивлен, потому что в "Наполи" все начиналось очень сложно, особенно первый месяц. Здесь же я на данный момент очень доволен ситуацией, игроками, руководством клуба. Но я знаю, что АПЛ — очень сложный чемпионат, так что в будущем мне еще предстоит столкнуться с трудностями.

Я посмотрел пять матчей "Вест Хэма" в чемпионате и полагаю, что им просто не повезло. В последнем матче с "Эвертоном" они перестроились со схемы 4–2–3–1 на 4–1–4–1 и очень хорошо играли. Их место в таблице не отражает реальное положение вещей", — приводит слова Сарри пресс-служба клуба.

"Газета.ру"
Теги: Сарри Челси
Сегодня, 14:02
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