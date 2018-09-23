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Юрген Клопп провел 600-й матч в национальных чемпионатах

Матч АПЛ против "Саутгемптона" стал для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа юбилейным - 600-м в рамках национальных чемпионатов.

"Майнц" "Боруссии" (Дортмунд) и "Ливерпуль" под его руководством одержали 296 побед, потерпели 146 поражений и 158 раз сыграли вничью.
Теги: Клопп Ливерпуль
Сегодня, 14:28
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