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Сон Хын Мин: продлил контракт с "Тоттенхэмом", потому что счастлив здесь

Нападающий Сон Хын Мин заявил, что счастлив в "Тоттенхэме" и не думает о смене клубной прописки.

"Недавно я продлил контракт с "Тоттенхэмом", потому что счастлив здесь. Надеюсь сделать для команды как можно больше", - цитирует футболиста Goal.com.
Теги: Тоттенхэм
Сегодня, 15:27
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