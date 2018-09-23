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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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15:46
"Спартак-2" обыграл "СКА-Хабаровск" (5)
"Спартак-2" обыграл "СКА-Хабаровск" (5)
12:16
"Луч" выиграл у "Сибири"
"Луч" выиграл у "Сибири"
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Василий Уткин: "Динамо" укомплектовано средними игроками, у них нет класса играть стабильно (10)
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Никола Влашич - о матче со "Спартаком": зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей (7)
09:23
Анатолий Мещеряков: матч с "Галатасараем" показал, что играть на победу "Локомотив" может с любым соперником
Анатолий Мещеряков: матч с "Галатасараем" показал, что играть на победу "Локомотив" может с любым соперником
04:51
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Максим Деменко: продав Промеса, руководство "Спартака" поставило Карреру в тяжелую ситуацию (1)
01:51
Анонс 13-го тура ФНЛ
Анонс 13-го тура ФНЛ
Сон Хын Мин: продлил контракт с "Тоттенхэмом", потому что счастлив здесь
Нападающий Сон Хын Мин заявил, что счастлив в "Тоттенхэме" и не думает о смене клубной прописки.
"Недавно я продлил контракт с "Тоттенхэмом", потому что счастлив здесь. Надеюсь сделать для команды как можно больше", - цитирует футболиста Goal.com.
"Недавно я продлил контракт с "Тоттенхэмом", потому что счастлив здесь. Надеюсь сделать для команды как можно больше", - цитирует футболиста Goal.com.
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