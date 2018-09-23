Сон Хын Мин: продлил контракт с "Тоттенхэмом", потому что счастлив здесь

Нападающий Сон Хын Мин заявил, что счастлив в "Тоттенхэме" и не думает о смене клубной прописки."Недавно я продлил контракт с "Тоттенхэмом", потому что счастлив здесь. Надеюсь сделать для команды как можно больше", - цитирует футболиста Goal.com.