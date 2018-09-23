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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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15:46
"Спартак-2" обыграл "СКА-Хабаровск" (5)
"Спартак-2" обыграл "СКА-Хабаровск" (5)
12:16
"Луч" выиграл у "Сибири"
"Луч" выиграл у "Сибири"
11:48
Василий Уткин: "Динамо" укомплектовано средними игроками, у них нет класса играть стабильно (10)
Василий Уткин: "Динамо" укомплектовано средними игроками, у них нет класса играть стабильно (10)
11:11
Никола Влашич - о матче со "Спартаком": зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей (7)
Никола Влашич - о матче со "Спартаком": зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей (7)
09:23
Анатолий Мещеряков: матч с "Галатасараем" показал, что играть на победу "Локомотив" может с любым соперником
Анатолий Мещеряков: матч с "Галатасараем" показал, что играть на победу "Локомотив" может с любым соперником
04:51
Максим Деменко: продав Промеса, руководство "Спартака" поставило Карреру в тяжелую ситуацию (1)
Максим Деменко: продав Промеса, руководство "Спартака" поставило Карреру в тяжелую ситуацию (1)
01:51
Анонс 13-го тура ФНЛ
Анонс 13-го тура ФНЛ
"Наполи" переиграл "Торино", Инсинье оформил дубль
Команда Карло Анчелотти довольно уверенно обыграла в гостях второй туринский клуб.
"Торино": Сиригу, Эйна (Париджини, 77), Моретти, Н'Кулу, Иццо, Базелли (Эдера, 87), Мейте (Сориано, 62), Ринкон, Беренгер, Белотти, Дзадза
"Наполи": Оспина, Хюсай, Луперто (Максимович, 74), Альбиоль, Кулибали, Гамшик, Рог (Аллан, 60), Мертенс, Кальехон, Инсинье, Верди (Зелиньски, 54)
Предупреждения: Кулибали, 23, Ринкон, 31, Рог, 37, Иццо, 43, Альбиоль, 52
Чемпионат Италии
5 тур
"Торино" – "Наполи" 1:3
Голы: Инсинье, 4, Верди, 20, Белотти, 51 (пен.), Инсинье, 59
5 тур
"Торино" – "Наполи" 1:3
Голы: Инсинье, 4, Верди, 20, Белотти, 51 (пен.), Инсинье, 59
"Торино": Сиригу, Эйна (Париджини, 77), Моретти, Н'Кулу, Иццо, Базелли (Эдера, 87), Мейте (Сориано, 62), Ринкон, Беренгер, Белотти, Дзадза
"Наполи": Оспина, Хюсай, Луперто (Максимович, 74), Альбиоль, Кулибали, Гамшик, Рог (Аллан, 60), Мертенс, Кальехон, Инсинье, Верди (Зелиньски, 54)
Предупреждения: Кулибали, 23, Ринкон, 31, Рог, 37, Иццо, 43, Альбиоль, 52
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