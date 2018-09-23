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"Наполи" переиграл "Торино", Инсинье оформил дубль

Команда Карло Анчелотти довольно уверенно обыграла в гостях второй туринский клуб.

Чемпионат Италии

5 тур

"Торино" – "Наполи" 1:3

Голы: Инсинье, 4, Верди, 20, Белотти, 51 (пен.), Инсинье, 59


"Торино": Сиригу, Эйна (Париджини, 77), Моретти, Н'Кулу, Иццо, Базелли (Эдера, 87), Мейте (Сориано, 62), Ринкон, Беренгер, Белотти, Дзадза

"Наполи": Оспина, Хюсай, Луперто (Максимович, 74), Альбиоль, Кулибали, Гамшик, Рог (Аллан, 60), Мертенс, Кальехон, Инсинье, Верди (Зелиньски, 54)

Предупреждения: Кулибали, 23, Ринкон, 31, Рог, 37, Иццо, 43, Альбиоль, 52
Теги: Наполи Торино Анчелотти
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