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Бибрас Натхо: парни, удачи в дерби со "Спартаком"! Уверен в вашей победе

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо записал видеообращение к футболистам "армейцев" перед дерби со "Спартаком".



- Парни, хочу пожелать вам удачи в сегодняшнем большом дерби со "Спартаком". Я знаю, насколько важно выиграть в этом матче для болельщиков, для клуба и игроков. Я хочу сказать вам лишь одно — выложитесь сегодня на поле по максимуму, боритесь за каждый мяч и сделайте всё возможное! Я уверен, вы победите! Сегодня я с вами, - приводит слова Натхо твиттер ЦСКА.
Теги: Натхо ЦСКА Спартак
Сегодня, 17:14
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(4)
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 18:38) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кот КБ Матроскин
а есть более вменяемые поклонники?
Верблюд, Бибарас..
гаже презервотного цирка сложно себе что то представить

Дебил спартаковский
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 17:36) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
а есть более вменяемые поклонники?
Верблюд, Бибарас..
гаже презервотного цирка сложно себе что то представить
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: miktar (Сегодня, 17:20) #
  • 0
  •  (8)
online

Принимается, Натхо!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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