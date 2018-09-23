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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Бибрас Натхо: парни, удачи в дерби со "Спартаком"! Уверен в вашей победе
Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо записал видеообращение к футболистам "армейцев" перед дерби со "Спартаком".
- Парни, хочу пожелать вам удачи в сегодняшнем большом дерби со "Спартаком". Я знаю, насколько важно выиграть в этом матче для болельщиков, для клуба и игроков. Я хочу сказать вам лишь одно — выложитесь сегодня на поле по максимуму, боритесь за каждый мяч и сделайте всё возможное! Я уверен, вы победите! Сегодня я с вами, - приводит слова Натхо твиттер ЦСКА.
И ещё одно напутствие на дерби! От @BibarsNatcho ?#ЦСКАспартак #деньдерби#настройнапобеду pic.twitter.com/9on4e1H0ey— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 23, 2018
- Парни, хочу пожелать вам удачи в сегодняшнем большом дерби со "Спартаком". Я знаю, насколько важно выиграть в этом матче для болельщиков, для клуба и игроков. Я хочу сказать вам лишь одно — выложитесь сегодня на поле по максимуму, боритесь за каждый мяч и сделайте всё возможное! Я уверен, вы победите! Сегодня я с вами, - приводит слова Натхо твиттер ЦСКА.
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