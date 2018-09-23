"Челси" не забил "Вест Хэму", "Ливерпуль" стал единоличным лидером чемпионата Англии

Чемпионат Англии



6 тур



"Вест Хэм Юнайтед" – "Челси" 0:0

Благодаря ничьей в матче команд Мануэля Пеллегрини и Маурицио Сарри "Ливерпуль" остался единственной командой, выигравшей все матчи в текущем сезоне английской премьер-лиги. Вчера команда Юргена Клоппа разгромила "Саутгемптон" со счётом 3:0. Мерсисайдцы лидируют с 18 очками, на счету "Манчестер Сити" и "Челси" теперь по 16 баллов.Фабиански, Сабалета, Масуаку, Диоп, Бальбуэна, Райс, Обьянг, Антонио (перес, 65), Ноубл (Санчес, 85), Андерсон (Снодграсс, 73), Ярмоленко: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер (Кэйхилл, 69), Луис, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли, 79), Жиру (Мората, 65), Виллиан, Азар: Канте, 50, Андерсон, 52, Снодграсс 90+3