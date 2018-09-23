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"Челси" не забил "Вест Хэму", "Ливерпуль" стал единоличным лидером чемпионата Англии

Благодаря ничьей в матче команд Мануэля Пеллегрини и Маурицио Сарри "Ливерпуль" остался единственной командой, выигравшей все матчи в текущем сезоне английской премьер-лиги. Вчера команда Юргена Клоппа разгромила "Саутгемптон" со счётом 3:0. Мерсисайдцы лидируют с 18 очками, на счету "Манчестер Сити" и "Челси" теперь по 16 баллов.

Чемпионат Англии

6 тур

"Вест Хэм Юнайтед" – "Челси" 0:0


"Вест Хэм": Фабиански, Сабалета, Масуаку, Диоп, Бальбуэна, Райс, Обьянг, Антонио (перес, 65), Ноубл (Санчес, 85), Андерсон (Снодграсс, 73), Ярмоленко

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер (Кэйхилл, 69), Луис, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли, 79), Жиру (Мората, 65), Виллиан, Азар

Предупреждения: Канте, 50, Андерсон, 52, Снодграсс 90+3
Теги: Челси Ливерпуль Вест Хэм
Сегодня, 17:38
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№1 Написал: spiri (Сегодня, 18:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
жаль,но сил определенно не хватило..ну,и проблема с реализацией... flushed


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