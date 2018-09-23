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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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19:20
Идеальные Дриусси и Дзюба, роскошный Шатов и абсолютная никакая защита "Локомотива" в лучшем матче этого сезона (1)
Идеальные Дриусси и Дзюба, роскошный Шатов и абсолютная никакая защита "Локомотива" в лучшем матче этого сезона (1)
17:50
Хохлов жёстко ответил болельщику, обвинявшему "Динамо" в сдаче матча и требовавшему убрать Панченко (7)
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Василий Уткин: "Динамо" укомплектовано средними игроками, у них нет класса играть стабильно (10)
Василий Уткин: "Динамо" укомплектовано средними игроками, у них нет класса играть стабильно (10)
11:11
Никола Влашич - о матче со "Спартаком": зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей (7)
Никола Влашич - о матче со "Спартаком": зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей (7)
"Челси" не забил "Вест Хэму", "Ливерпуль" стал единоличным лидером чемпионата Англии
Благодаря ничьей в матче команд Мануэля Пеллегрини и Маурицио Сарри "Ливерпуль" остался единственной командой, выигравшей все матчи в текущем сезоне английской премьер-лиги. Вчера команда Юргена Клоппа разгромила "Саутгемптон" со счётом 3:0. Мерсисайдцы лидируют с 18 очками, на счету "Манчестер Сити" и "Челси" теперь по 16 баллов.
"Вест Хэм": Фабиански, Сабалета, Масуаку, Диоп, Бальбуэна, Райс, Обьянг, Антонио (перес, 65), Ноубл (Санчес, 85), Андерсон (Снодграсс, 73), Ярмоленко
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер (Кэйхилл, 69), Луис, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли, 79), Жиру (Мората, 65), Виллиан, Азар
Предупреждения: Канте, 50, Андерсон, 52, Снодграсс 90+3
Чемпионат Англии
6 тур
"Вест Хэм Юнайтед" – "Челси" 0:0
6 тур
"Вест Хэм Юнайтед" – "Челси" 0:0
"Вест Хэм": Фабиански, Сабалета, Масуаку, Диоп, Бальбуэна, Райс, Обьянг, Антонио (перес, 65), Ноубл (Санчес, 85), Андерсон (Снодграсс, 73), Ярмоленко
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер (Кэйхилл, 69), Луис, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли, 79), Жиру (Мората, 65), Виллиан, Азар
Предупреждения: Канте, 50, Андерсон, 52, Снодграсс 90+3
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