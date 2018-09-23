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Валенсийское дерби завершилось без голов, Черышев впервые в сезоне отыграл весь матч

Россиянин Денис Черышев в третьем туре чемпионата Испании подряд не выпадает из стартового состава своей команды. В игре с "Вильярреалом" Черышев провёл на поле весь матч, последние полчаса которого "Валенсия" доигрывала в меньшинстве из-за удаления Парехо.

Чемпионат Испании

5 тур

"Вильярреал" – "Валенсия" 0:0


"Вильярреал": Асенхо, Гаспар, Хауме (Касорла, 73), Гонсалес, Руис, Лаюн, Мори, Тригерос, Форнальс (Педраса, 67), Бакка (Экамби, 81), Морено

"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Паулиста, Дьякаби, Солер, Парехо, Черышев, Торрес (Гуэдеш, 56), Лоренсо (Батшуайи, 46), Гамейро (Коклен, 61)

Предупреждения: Дьякаби, 22, Хауме, 38, Лаюн, 63, Мори, 84, Гаспар, 90

Удаления: Парехо, 58
Теги: Черышев Валенсия Вильярреал
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