Неймар подарил футболку ребёнку, который выбежал к нему на поле и расплакался (видео)

Class from Neymar...



Gives an emotional young fan a gift money can't buy, makes his day... ??#PSG #Neymar #Ligue1 pic.twitter.com/jjM67Vki1t — Kris Carpenter ?? (@AFCfreddie8) September 23, 2018

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар в добавленное время матча с "Ренном" отправился на замену, но по пути на скамейку запасных встретил ребёнка, выбежавшего на поле и бросившегося к нему.Неймар оградил ребёнка от выбежавших за ним стюардов и подарил расплакавшемуся мальчику свою футболку."ПСЖ" победил "Ренн" со счётом 3:1, Неймар отметился голевой передачей.