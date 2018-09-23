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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Неймар подарил футболку ребёнку, который выбежал к нему на поле и расплакался (видео)
Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар в добавленное время матча с "Ренном" отправился на замену, но по пути на скамейку запасных встретил ребёнка, выбежавшего на поле и бросившегося к нему.
Неймар оградил ребёнка от выбежавших за ним стюардов и подарил расплакавшемуся мальчику свою футболку.
"ПСЖ" победил "Ренн" со счётом 3:1, Неймар отметился голевой передачей.
Неймар оградил ребёнка от выбежавших за ним стюардов и подарил расплакавшемуся мальчику свою футболку.
Class from Neymar...— Kris Carpenter ?? (@AFCfreddie8) September 23, 2018
Gives an emotional young fan a gift money can't buy, makes his day... ??#PSG #Neymar #Ligue1 pic.twitter.com/jjM67Vki1t
"ПСЖ" победил "Ренн" со счётом 3:1, Неймар отметился голевой передачей.
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