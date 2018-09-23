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Неймар подарил футболку ребёнку, который выбежал к нему на поле и расплакался (видео)

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар в добавленное время матча с "Ренном" отправился на замену, но по пути на скамейку запасных встретил ребёнка, выбежавшего на поле и бросившегося к нему.

Неймар оградил ребёнка от выбежавших за ним стюардов и подарил расплакавшемуся мальчику свою футболку.



"ПСЖ" победил "Ренн" со счётом 3:1, Неймар отметился голевой передачей.
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 22:25
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№2 Написал: Mcfed80 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:26) #
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Красиво!
Регистрация: 17.02.2009 [жалоба]
№1 Написал: metis Riga (Сегодня, 22:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Молодец!


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
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