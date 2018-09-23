"Барселона" в меньшинстве не смогла обыграть "Жирону", Месси забил 8-й гол в 7 матчах

Чемпионат Испании



5 тур



"Барселона" – "Жирона" 2:2



Голы: Месси, 19, Пике, 63 - Стуани, 45, 51.

Лионель Месси открыл счёт на 19-й минуте матча с "Жироной", но дальше всё пошло не так: вскоре после удаления защитника "Барселоны" Клемана Ленгле (судья использовал видеоповтор) Стуани оформил дубль. "Барселона" смогла отыграться благодаря голу Пике, но на большее сине-гранатовых не хватило, они потеряли первые очки в сезоне. Теперь "Барса" делит первое место в примере с мадридским "Реалом".: тер Штеген, Ленгле, Пике, Альба, Семеду, Бускетс, Артур (Коутиньо, 58), Видаль (Ракитич, 58), Дембеле (Юмтити, 46), Месси, Суарес.: Буну, Хуанпе, Алькала, Эспиноса, Муньеса, Адай, Понс, Гранель (Дуглас, 71), А. Гарсия (Б. Гарсия, 46), Порту (Думбия, 85), Стуани.: Семеду, 13, Артур, 15, Стуани, 16, Эспиноса, 39, Хуанпе, 61, Алькала, 68, Порту, 69, Пике, 81.: Ленгле, 35.