Дэвид Бекхэм предложил Зидану работу в MLS

Дэвид Бекхэм предложил бывшему главному тренеру мадридского "Реала" Зинедину Зидану возглавить его клуб MLS "Интер Майами".Напомним, Бекхэм является владельцем клуба "Интер Майами", который начнет выступление в MLS в 2020 году.Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной Англии планирует купить в свой клуб Лионеля Месси.