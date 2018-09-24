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Дэвид Бекхэм предложил Зидану работу в MLS

Дэвид Бекхэм предложил бывшему главному тренеру мадридского "Реала" Зинедину Зидану возглавить его клуб MLS "Интер Майами".

Напомним, Бекхэм является владельцем клуба "Интер Майами", который начнет выступление в MLS в 2020 году.

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной Англии планирует купить в свой клуб Лионеля Месси.

The Mirror
Теги: Бекхэм Зидан Реал
Сегодня, 12:37
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