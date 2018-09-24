Марио Балотелли не сыграет с "Нантом" из-за травмы

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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16:39
Борис Игнатьев: Сёмин сделал все возможное, чтобы трибуны на матчах "Локомотива" были заполнены
Борис Игнатьев: Сёмин сделал все возможное, чтобы трибуны на матчах "Локомотива" были заполнены
15:42
Агент Мельгарехо: после вызова Лоренсо в сборную Парагвая вопрос получения паспорта уже не актуален (4)
Агент Мельгарехо: после вызова Лоренсо в сборную Парагвая вопрос получения паспорта уже не актуален (4)
15:16
УЕФА готовит реформы в еврокубках (8)
УЕФА готовит реформы в еврокубках (8)
14:50
"Главное - безопасность" - РПЛ объяснила почему фанатов "Спартака" не выпускали после дерби (6)
"Главное - безопасность" - РПЛ объяснила почему фанатов "Спартака" не выпускали после дерби (6)
13:27
Молодежка "Крыльев Советов" в результативном матче переиграла своих сверстников из "Краснодара" (3)
Молодежка "Крыльев Советов" в результативном матче переиграла своих сверстников из "Краснодара" (3)
12:51
Такума Нисимура: рад сыграть в своем первом дерби, но жаль, что мы не смогли дожать соперника (5)
Такума Нисимура: рад сыграть в своем первом дерби, но жаль, что мы не смогли дожать соперника (5)
12:33
Олег Терёхин: "Локомотив" вчера провалился в обороне, что крайне странно для команды Сёмина (4)
Олег Терёхин: "Локомотив" вчера провалился в обороне, что крайне странно для команды Сёмина (4)
11:24
Молодость - сила ЦСКА, но именно она не позволила додавить "Спартак". Репортаж с главного дерби (1)
Молодость - сила ЦСКА, но именно она не позволила додавить "Спартак". Репортаж с главного дерби (1)
10:14
Сергей Хусаинов: мне не понравилось судейство в дерби - Карасёв работал непоследовательно (19)
Сергей Хусаинов: мне не понравилось судейство в дерби - Карасёв работал непоследовательно (19)
08:15
Фернандо: всегда тренирую штрафные (1)
Фернандо: всегда тренирую штрафные (1)
Вчера, 23:58
"Лион" и "Марсель" почти повторили игру "Зенита" и "Локомотива". Не хватило по одному голу
"Лион" и "Марсель" почти повторили игру "Зенита" и "Локомотива". Не хватило по одному голу
Вчера, 23:49
"Барселона" в меньшинстве не смогла обыграть "Жирону", Месси забил 8-й гол в 7 матчах (1)
"Барселона" в меньшинстве не смогла обыграть "Жирону", Месси забил 8-й гол в 7 матчах (1)
Марио Балотелли не сыграет с "Нантом" из-за травмы
Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли не примет участия в матче чемпионата Франции с "Нантом", информирует официальный сайт "Ниццы".
Форвард получил травму в последней игре с "Монпелье" (0:1), хотя она и не столь серьезна.
Форвард получил травму в последней игре с "Монпелье" (0:1), хотя она и не столь серьезна.
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