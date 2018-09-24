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Марио Балотелли не сыграет с "Нантом" из-за травмы

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли не примет участия в матче чемпионата Франции с "Нантом", информирует официальный сайт "Ниццы".

Форвард получил травму в последней игре с "Монпелье" (0:1), хотя она и не столь серьезна.
Теги: Балотелли Ницца
Сегодня, 17:05
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