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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Футболист "Сток Сити" за 1,5 месяца стал отцом троих детей от трех разных женщин
Нападающий "Сток Сити" Саидо Бераино стал отцом. По данным The Sun, три женщины родили от него детей за последние полтора месяца.
Отметим, что 25-летний футболист, выступая в премьер-лиге, два года не забивал в элитном дивизионе. Его зарплата составляет 70 тысяч фунтов в неделю. Известно, что одна из девушек подаст на него в суд. Сам игрок пока не признал себя отцом детей.
Отметим, что 25-летний футболист, выступая в премьер-лиге, два года не забивал в элитном дивизионе. Его зарплата составляет 70 тысяч фунтов в неделю. Известно, что одна из девушек подаст на него в суд. Сам игрок пока не признал себя отцом детей.
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