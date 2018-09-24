Дженнаро Гаттузо может быть уволен с поста главного тренера "Милана"

Генеральный директор "Милана" Леонардо после ничейного результата в матче пятого тура Серии А с "Аталантой" (2:2) не исключил, что главный тренер Дженнаро Гаттузо может быть уволен."Мы должны вернуться к тому, чтобы снова стать доминирующей командой. У нас есть долгосрочный проект, куда также входит тренер. Однако у нас нет времени ждать. Мы должны уже в следующих матчах показать, что команда растет", — цитирует Леонардо A Bola.После пяти туров на счету "Милана" пять очков и 13-е место в Серии А.