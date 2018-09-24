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Тибо Куртуа признан лучшим вратарём сезона по версии ФИФА

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа признан лучшим голкипером сезона по версии ФИФА, сообщает официальный сайт организации.

Бельгиец опередил в споре за это звание Уго Льориса (Франция, "Тоттенхэм") и Каспера Шмейхеля (Дания, "Лестер").
Теги: Куртуа Челси Реал
Вчера, 22:26
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