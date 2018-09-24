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Мохамед Салах - обладатель Премии Ференца Пушкаша за самый красивый гол (видео)

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах получил приз Ференца Пушкаша за лучший гол года.

Салах забил лучший мяч года в ворота "Эвертона" в матче чемпионата Англии сезона-2016/17.

Отметим, что помимо Салаха на эту награду также претендовал полузащитник сборной России Денис Черышев, забивший ворота Хорватии (2:2, пенальти - 3:4) в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Теги: Салах Ливерпуль
Вчера, 22:35
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(2)
№6 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 00:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Первый гол Шатова "Локомотиву"

Я, кстати, на фоне всего этого терроризма смотрю на Салаха и у меня ощущение, что он после удара должен ещё и взорваться от пояса смертника, расшвыряв себя и пару-тройку защитников на куски мяса - какой-то он суетливо-резкий и бородатый)
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№5 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 00:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Фернандо покруче Гарику завернул на днях
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:04) #
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Болеет за:
«Локомотив»
У Салаха таких голов в прошлом сезоне куча была, и даже красивее в ЛЧ.
Странный выбор, но Салах по итогам прошлого года заслужил хоть какую-нибудь награду.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Вчера, 22:50) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
И это лучший гол года? Мде...Мамаев со своей рабоной этому бармалею прикурить даст...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Вчера, 22:43) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Заслуженно
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Вчера, 22:41) #
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  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
По мне там интереснее и красивее были голы...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
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