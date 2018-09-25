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Болельщики сборной Перу признаны лучшими фанатами года по версии ФИФА

Болельщики сборной Перу стали победителями в номинации "футбольные фанаты года" по версии ФИФА.

Сборная Перу выступала на ЧМ-2018 и не смогла выйти из группы.

Теги: Сборная Перу
Сегодня, 00:24
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