Луис Энрике: VAR - лучшее, что происходило в футболе

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о системе видеоповторов (VAR), заявив, что это лучшее, что могло произойти с футболом."Мне очень нравится, что ввели VAR. Возможность вернуться к моменту во время матча — это лучшее, что могло произойти с футболом. Говоря о футболе, без сомнения, это уравнивает обе команды", — цитирует Энрике Marca.Источник отмечает, что на чемпионате мира 2018 года в России VAR использовали 455 раз. В 17 случаях первоначальное решение было изменено. Благодаря данной системе арбитры назначили девять пенальти и показали одну красную карточку.