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Луис Энрике: VAR - лучшее, что происходило в футболе

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о системе видеоповторов (VAR), заявив, что это лучшее, что могло произойти с футболом.

"Мне очень нравится, что ввели VAR. Возможность вернуться к моменту во время матча — это лучшее, что могло произойти с футболом. Говоря о футболе, без сомнения, это уравнивает обе команды", — цитирует Энрике Marca.

Источник отмечает, что на чемпионате мира 2018 года в России VAR использовали 455 раз. В 17 случаях первоначальное решение было изменено. Благодаря данной системе арбитры назначили девять пенальти и показали одну красную карточку.

"Газета.ру"
Теги: Энрике
Сегодня, 02:37
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