"Реал" готов заплатить 80 млн за хавбека "Аякса"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:43
Евгений Ловчев: слова Карреры о Глушакове - безобразие, он должен сделать его соратником (16)
Евгений Ловчев: слова Карреры о Глушакове - безобразие, он должен сделать его соратником (16)
Вчера, 23:27
Лука Модрич: хотел бы поздравить Роналду и Салаха. У вас еще будет возможность выиграть трофей (2)
Лука Модрич: хотел бы поздравить Роналду и Салаха. У вас еще будет возможность выиграть трофей (2)
Вчера, 23:16
Сердер Сердеров: сразу решился на переезд в Польшу, хотя были предложения из России (2)
Сердер Сердеров: сразу решился на переезд в Польшу, хотя были предложения из России (2)
Вчера, 23:03
Питерский десант. Сборная лучших игроков 8-го тура (3)
Питерский десант. Сборная лучших игроков 8-го тура (3)
Вчера, 23:00
Назван лучший игрок года по версии ФИФА (5)
Назван лучший игрок года по версии ФИФА (5)
Вчера, 22:52
Стала известна символическая сборная года по версии ФИФА (6)
Стала известна символическая сборная года по версии ФИФА (6)
Вчера, 22:24
Дидье Дешам - лучший тренер сезона по версии ФИФА
Дидье Дешам - лучший тренер сезона по версии ФИФА
Вчера, 21:45
Сергей Петров: я в восторге от стадиона в Самаре
Сергей Петров: я в восторге от стадиона в Самаре
Вчера, 21:09
Андрей Тихонов: пожинаем плоды селекционной работы. Новички пришли только по ходу сезона (видео) (4)
Андрей Тихонов: пожинаем плоды селекционной работы. Новички пришли только по ходу сезона (видео) (4)
Вчера, 20:09
Петр Чех: иногда надо побеждать с уродливой игрой
Петр Чех: иногда надо побеждать с уродливой игрой
Вчера, 19:45
Пеле - Килиану Мбаппе: думаю, ты что-то особенное в футболе (1)
Пеле - Килиану Мбаппе: думаю, ты что-то особенное в футболе (1)
Вчера, 18:29
Евгений Бушманов: Влашич мне напоминает Головина (1)
Евгений Бушманов: Влашич мне напоминает Головина (1)
Вчера, 17:10
Александр Максименко: готов играть за "Спартак" бесплатно (38)
Александр Максименко: готов играть за "Спартак" бесплатно (38)
Вчера, 17:05
Марио Балотелли не сыграет с "Нантом" из-за травмы
Марио Балотелли не сыграет с "Нантом" из-за травмы
Вчера, 16:51
Малком восстановился после травмы
Малком восстановился после травмы
Вчера, 16:39
Борис Игнатьев: Сёмин сделал все возможное, чтобы трибуны на матчах "Локомотива" были заполнены
Борис Игнатьев: Сёмин сделал все возможное, чтобы трибуны на матчах "Локомотива" были заполнены
Вчера, 16:27
Игорь Чайковский избежал сотрясения мозга
Игорь Чайковский избежал сотрясения мозга
Вчера, 16:23
Чемпион сокрушен. Тактика безумной перестрелки (3)
Чемпион сокрушен. Тактика безумной перестрелки (3)
Вчера, 16:04
Антонио Конте может возглавить "Рому" (1)
Антонио Конте может возглавить "Рому" (1)
Вчера, 15:42
Агент Мельгарехо: после вызова Лоренсо в сборную Парагвая вопрос получения паспорта уже не актуален (7)
Агент Мельгарехо: после вызова Лоренсо в сборную Парагвая вопрос получения паспорта уже не актуален (7)
Вчера, 15:38
Геркус ушел от ответа на вопрос о будущем Семина (6)
Геркус ушел от ответа на вопрос о будущем Семина (6)
"Реал" готов заплатить 80 млн за хавбека "Аякса"
Полузащитник нидерландского "Аякса" Френки де Йонг всерьез заинтересовал руководство мадридского "Реала".
По информации издания De Telegraaf, королевский клуб готов заплатить за 21-летнего футболиста €80 млн.
Однако "Реалу" предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией. В услугах голландца также заинтересованы испанская "Барселона", французский "ПСЖ", немецкая "Бавария" и английские "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 13 официальных матчах за "Аякс", но результативными действиями не отметился.
"Газета.ру"
По информации издания De Telegraaf, королевский клуб готов заплатить за 21-летнего футболиста €80 млн.
Однако "Реалу" предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией. В услугах голландца также заинтересованы испанская "Барселона", французский "ПСЖ", немецкая "Бавария" и английские "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 13 официальных матчах за "Аякс", но результативными действиями не отметился.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.