"Реал" готов заплатить 80 млн за хавбека "Аякса"

Полузащитник нидерландского "Аякса" Френки де Йонг всерьез заинтересовал руководство мадридского "Реала".По информации издания De Telegraaf, королевский клуб готов заплатить за 21-летнего футболиста €80 млн.Однако "Реалу" предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией. В услугах голландца также заинтересованы испанская "Барселона", французский "ПСЖ", немецкая "Бавария" и английские "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 13 официальных матчах за "Аякс", но результативными действиями не отметился.