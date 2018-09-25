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"Реал" готов заплатить 80 млн за хавбека "Аякса"

Полузащитник нидерландского "Аякса" Френки де Йонг всерьез заинтересовал руководство мадридского "Реала".

По информации издания De Telegraaf, королевский клуб готов заплатить за 21-летнего футболиста €80 млн.

Однако "Реалу" предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией. В услугах голландца также заинтересованы испанская "Барселона", французский "ПСЖ", немецкая "Бавария" и английские "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 13 официальных матчах за "Аякс", но результативными действиями не отметился.

"Газета.ру"
Теги: Реал Аякс Трансферы
Сегодня, 06:12
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