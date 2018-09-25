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Капелло подверг критике решение Месси и Роналду

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло раскритиковал Лионеля Месси и Криштиану Роналду за решение не посещать церемонию награждения лучших игроков года.

"Это отсутствие уважения и эгоизм. Когда они в числе номинантов, они всегда приезжают и сверкают на красной ковровой дорожке.

Возможно, Месси и Роналду слишком много выиграли и не любят проигрывать. Вы должны быть не только, когда выигрываете, но также и когда проигрываете", - цитирует итальянца El Mundo Deportivo.

Напомним, победителем церемонии стал полузащитник "Реала" Лука Модрич.
Сегодня, 08:13
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