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Футбольный клуб "Бетис" после матча всей командой искал на поле выбитый зуб своего игрока (видео)

Во время матча 5-го тура чемпионата Испании между "Бетисом" и "Атлетиком" защитник "Бетиса" Франсиско Герреро потерял зуб в результате удара локтем.

После игры поиском выбитого зуба занялись работники стадиона, боллбои, штаб "Бетиса" и сам футболист. После упорных поисков игрок всё же смог найти зуб на поле.

Теги: Бетис Атлетик
Сегодня, 12:41
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