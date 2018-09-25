Футбольный клуб "Бетис" после матча всей командой искал на поле выбитый зуб своего игрока (видео)

Во время матча 5-го тура чемпионата Испании между "Бетисом" и "Атлетиком" защитник "Бетиса" Франсиско Герреро потерял зуб в результате удара локтем.После игры поиском выбитого зуба занялись работники стадиона, боллбои, штаб "Бетиса" и сам футболист. После упорных поисков игрок всё же смог найти зуб на поле.