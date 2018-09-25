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ПСВ готов продать Ирвинга Лосано в "Барселону" зимой за 60 млн евро

Полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано может продолжить карьеру в Испании.

Руководство ПСВ согласно отпустить 23-летнего мексиканца зимой в "Барселону" за 60 млн евро.

В текущем сезоне хавбек провел за ПСВ 6 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Football-Espana
Теги: ПСВ Барселона
Сегодня, 13:24
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