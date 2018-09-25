ПСВ готов продать Ирвинга Лосано в "Барселону" зимой за 60 млн евро

Полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано может продолжить карьеру в Испании.Руководство ПСВ согласно отпустить 23-летнего мексиканца зимой в "Барселону" за 60 млн евро.В текущем сезоне хавбек провел за ПСВ 6 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.