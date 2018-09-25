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Французские телевизионщики эпично представили Головина (фото)

"Монако" в эти минуты проводит домашний матч с "Анже" в рамках 7-го тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник Александр Головин, перешедший в летнее трансферное окно в стан "монегасков" из ЦСКА за 30 миллионов евро, впервые попал в стартовый состав. До этого хавбек восстанавливался от травмы.

Перед началом встречи французские телевизионщики представили Головина без фотографии на расстановке, в виде манекена.

За ходом встречи, в том числе видеоотрансляцей, можно следить на нашем сайте.

Французские телевизионщики эпично представили Головина (фото)
Теги: Головин Монако
Сегодня, 20:14
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№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:18) #
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online

Недавно , намедни снился сон ужаса. И вот сон в руку , господа.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№11 Написал: Lino (Сегодня, 20:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
На поле большей частью чёрные и черноватые манекены, играют лениво(ЦСКА-Спартак гораздо интереснее были). Пару раз Головин на ход давал пас, так там никто и не спешит за таким мячом. Фалькао вообще самый ленивый и симулянт. Играют в чемпионате чемпиона мира, а смотреть не на что.
Регистрация: 19.08.2018 [жалоба]
№10 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 20:56) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Это все от больших ожиданий.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: нетрал (Сегодня, 20:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ха ...это он из мела что ли7
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№8 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Лучше бы в образе Шрека изобразили
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 20:39) #
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online

Они расисты)


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Фантомас.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 20:28) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: zen-it
Хорошо хоть не морду лошади вставили.

Какая шутка...
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:25) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Это точно Саня, просто из-за обилия негров он чуть белее, чем обычно.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:24) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо хоть не морду лошади вставили.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: veshei veshei (Сегодня, 20:24) #
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online

laughing smiley smile
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: _2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
капец
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
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