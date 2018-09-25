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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Генеральный директор "Дженоа" заступился за пойманного на допинге футболиста
Генеральный директор итальянского "Дженоа" Джорджо Перинетти заступился за экс-нападающего сборной Италии Джузеппе Росси, заявив, что он является игроком уникальной честности. Ранее Росси сдал положительный допинг-тест.
"Джузеппе — игрок уникальной честности, поэтому мы убеждены, что он может доказать свою невиновность. Это должно быть недоразумение. У нас уже были случаи, когда игрок принимали лекарства по совершенно другой причине, желая изменить спортивные результаты.
В любом случае, мы абсолютно уверены, что Джузеппе может доказать, что он ничего не принимал запрещенного. В настоящее время он является свободным агентом. Мы хотели продолжить сотрудничество, но у Росси были другие планы. Поэтому мы приняли решение расстаться.
Когда мы узнали о положительном допинг-тесте, Росси уже не являлся нашим игроком. Нас предупредили о начале расследования, поскольку Росси находился в Генуе. Но мы никогда ничего не давали игроку. Он также говорит, что ничего не принимал. Мы надеемся, что ситуация разрешится", — цитирует итальянского функционера Sky Sport Italia.
"Газета.ру"
"Джузеппе — игрок уникальной честности, поэтому мы убеждены, что он может доказать свою невиновность. Это должно быть недоразумение. У нас уже были случаи, когда игрок принимали лекарства по совершенно другой причине, желая изменить спортивные результаты.
В любом случае, мы абсолютно уверены, что Джузеппе может доказать, что он ничего не принимал запрещенного. В настоящее время он является свободным агентом. Мы хотели продолжить сотрудничество, но у Росси были другие планы. Поэтому мы приняли решение расстаться.
Когда мы узнали о положительном допинг-тесте, Росси уже не являлся нашим игроком. Нас предупредили о начале расследования, поскольку Росси находился в Генуе. Но мы никогда ничего не давали игроку. Он также говорит, что ничего не принимал. Мы надеемся, что ситуация разрешится", — цитирует итальянского функционера Sky Sport Italia.
"Газета.ру"
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