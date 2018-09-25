Генеральный директор "Дженоа" заступился за пойманного на допинге футболиста

Генеральный директор итальянского "Дженоа" Джорджо Перинетти заступился за экс-нападающего сборной Италии Джузеппе Росси, заявив, что он является игроком уникальной честности. Ранее Росси сдал положительный допинг-тест."Джузеппе — игрок уникальной честности, поэтому мы убеждены, что он может доказать свою невиновность. Это должно быть недоразумение. У нас уже были случаи, когда игрок принимали лекарства по совершенно другой причине, желая изменить спортивные результаты.В любом случае, мы абсолютно уверены, что Джузеппе может доказать, что он ничего не принимал запрещенного. В настоящее время он является свободным агентом. Мы хотели продолжить сотрудничество, но у Росси были другие планы. Поэтому мы приняли решение расстаться.Когда мы узнали о положительном допинг-тесте, Росси уже не являлся нашим игроком. Нас предупредили о начале расследования, поскольку Росси находился в Генуе. Но мы никогда ничего не давали игроку. Он также говорит, что ничего не принимал. Мы надеемся, что ситуация разрешится", — цитирует итальянского функционера Sky Sport Italia.