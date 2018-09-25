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Генеральный директор "Дженоа" заступился за пойманного на допинге футболиста

Генеральный директор итальянского "Дженоа" Джорджо Перинетти заступился за экс-нападающего сборной Италии Джузеппе Росси, заявив, что он является игроком уникальной честности. Ранее Росси сдал положительный допинг-тест.

"Джузеппе — игрок уникальной честности, поэтому мы убеждены, что он может доказать свою невиновность. Это должно быть недоразумение. У нас уже были случаи, когда игрок принимали лекарства по совершенно другой причине, желая изменить спортивные результаты.

В любом случае, мы абсолютно уверены, что Джузеппе может доказать, что он ничего не принимал запрещенного. В настоящее время он является свободным агентом. Мы хотели продолжить сотрудничество, но у Росси были другие планы. Поэтому мы приняли решение расстаться.

Когда мы узнали о положительном допинг-тесте, Росси уже не являлся нашим игроком. Нас предупредили о начале расследования, поскольку Росси находился в Генуе. Но мы никогда ничего не давали игроку. Он также говорит, что ничего не принимал. Мы надеемся, что ситуация разрешится", — цитирует итальянского функционера Sky Sport Italia.

"Газета.ру"
Теги: Дженоа
Сегодня, 21:17
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