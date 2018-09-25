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"Вердер" вышел на второе место в бундеслиге

"Вердер" обыграл "Герту" в матче 5-го тура чемпионата Германии - 3:1.

Чемпионат Германии

5 тур

"Вердер" – "Герта" 3:1

Голы: Харник, 11, Велькович, 45, Крузе, 61 (пен.) - Дилросун, 54

"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Велькович, Мойсандер, Шахин (Баргфреде, 61), Эггештайн, Классен, Харник (Каинц, 76), Крузе (Эггештайн, 89), Осако

"Герта": Ярстейн (Крафт, 46), Платтенхардт, Штарк, Рекик, Лацаро, Майер, Лустенбергер, Дуда (Калу, 73), Дардаи (Зельке, 64), Ибишевич, Дилросун

Предупреждения: Лазоро, 16, Дилросун, 21, Шахин, 61, Рекик, 66
Теги: Вердер Герта
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